"Tijd voor beloofde mobiliteitsprojecten in Oostrand" 23 februari 2018

02u32 0 Huldenberg De Vlaamse Overheid maakt samen met de druivenstreek komaf met de verkeersdrukte in de Oostrand. Vier verwaarloosde mobiliteitsprojecten, waaronder het vier-armenkruispunt en het Leonardkruispunt worden eindelijk uit het slop gehaald en aangepakt. "Onze lokale wegen worden reeds vroeg in de ochtend overspoeld door te snel sluipverkeer. Het wordt tijd om deze problemen eindelijk aan te pakken", klinkt het bij de gemeentes.

De druivenstreek wordt te vaak geteisterd door sluipverkeer. Chauffeurs die de immense files op de autosnelweg ontwijken zoeken hun weg door de kleine binnenwegen van de plaatselijke gemeentes. Al in 2006 toonde een streefbeeldstudie aan dat enkele pijnpunten hieraan aan de oorzaak lagen. Meer bepaald aan het Leonardkruispunt, het 4-armen kruispunt, het kruispunt met de Ring in Groenendaal en het project Brabandtlaan aan de E411 in Jezus-Eik raakt het verkeer in de strop. Hoewel na de studie beloofd werd om deze mobiliteitsproblemen te verbeteren, bleven de projecten liggen en vergaarden de voorbije tien jaar stof. De gemeentes Overijse, Tervuren, Hoeilaart, Huldenberg zijn het uitstel beu en klopten aan bij de minister van Mobiliteit Ben Weyts om deze knelpunten eindelijk weg te werken. Die belooft 5 miljoen euro vrij te maken om de vier knelpunten aan te pakken.





"Ik neem mijn verantwoordelijkheid om de mooie plannen uit de sfeerbeeldstudie van onder het stof te halen", zegt Weyts. "Ik maak 5 miljoen euro vrij om nieuw leven te blazen in de 4 projecten die het grootste positieve effect zullen hebben op het verkeer in de Oostrand". In een eerste fase voert De Werkvennootschap een studie uit om de situatie te analyseren. Zodra die resultaten geeft, kunnen de eigenlijk werken van start. Weyts hoopt binnen vier jaar met de werken te kunnen beginnen. In de tussentijd ondernemen de vier gemeentes ook zelf actie. Zij zetten lokale initiatieven op poten om het sluipverkeer te bestrijden. (DCFS)