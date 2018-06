"Eerlijke spreiding van hinder is onmogelijk" VOLGENS ACTIECOMITÉ ZIJN ER TE VEEL BEPERKINGEN STEFAN VAN DE WEYER

12 juni 2018

02u28 0 Huldenberg In Huldenberg is een infosessie georganiseerd over het vliegtuiglawaai afkomstig van Zaventem. Actiecomité Hart voor Huldenberg zei daar dat de gemeente jaarlijks meer dan 53.000 vluchten ziet overkomen en dat een eerlijke spreiding van de hinder volgens hen voorlopig onmogelijk is door enkele beperkingen.

"Zelf ijver ik al bijna dertig jaar voor een eerlijke verdeling van de overlast van de luchthaven van Zaventem. In de schoot van de bewonersvereniging is dat al een kleine twintig jaar. Ook de lokale milieu-vzw trekt al bijna twee decennia mee aan deze kar. De infoavond was een bevestiging van de feiten die we zelf al aan talloze ministers van mobiliteit hebben voorgelegd", schetst voorzitter Ingrid De Wilde. "Het genoemde cijfer van 46.000 opstijgende vliegtuigen betreft enkel de opstijgingen van de 25R bocht naar links. Er wordt dus nog geen rekening gehouden met de opstijgingen van baan 19 's nachts en elk weekend, die ook pal over Huldenberg komen, noch met de opstijgingen richting Chièvres die bij gebruik van baan 07 op grotere hoogte overvliegen. De ellende is groter dan werd voorgesteld", geeft de voorzitter aan.





In realiteit gaan er in totaal 53.372 vliegtuigen op jaarlijkse basis over de groene gemeente. 46.275 stuks via de baan 25 R, 4.437 langs baan 19 naar links en het zuiden en via baan 07, via de route Leuven Rechtdoor richting Chièvres gaat het om 2.935 vliegtuigen.





Plan Anciaux

"Een 'spreiding' in de zin van precies even veel over elke inwoner of precies even veel bewegingen van elk baanuiteinde, zoals het plan van Bert Anciaux destijds probeerde te bereiken, is niet mogelijk door zowel baan- als metereologische beperkingen. Ik benadruk hierbij nog even dat in het Plan Anciaux, waaronder we nog steeds gebukt gaan, het uitgangspunt was dat Huldenberg en de andere gemeenten door de week 'niets' kregen en dus in het weekend zwaarder moesten belast worden. Voor hem bestonden met andere woorden al die overvluchten niet, maar in werkelijkheid wel. De truc in dit plan was dat vliegtuigen die een maximaal geluidsniveau genereren van minder dan 70 dB(A), wat gemiddeld overeenkomt met een hoogste hinderscore van 80 dB(A), niet bestaan. Wij hebben als vereniging altijd gepleit voor een billijke verdeling van de geluidshinder. Dat is een ander verhaal, dat trouwens ook meer mogelijkheden biedt", vervolgt ze.





"De opties voor de toekomst die de ombudsdienst voorlegde op de vergadering zouden absoluut meer evenwicht kunnen brengen in de verdeling. De vraag is of de diverse regeringen en de luchthaveneigenaar zélf het inzicht en de moed hebben dit plan kordaat en zonder dralen door te voeren. Dan wel of dit stap voor stap juridisch zal moeten worden afgedwongen, wat de belastingbetaler inmiddels ook al vele tientallen jaren serieus wat geld kost."