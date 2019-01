Wetenschapster laat je proeven van de kosmos: nieuw opleidingscentrum bereidt je voor op reis naar de ruimte Sander Bral

08 januari 2019

17u08 0 Hove Wie wil proeven van het astronautenleven moet bij Space Training Academy zijn. Oprichtster Nancy Vermeulen (43) uit Hove stoomt er potentiële ruimtevaarders klaar voor commerciële vluchten met verschillende simulaties. “Wie wil genieten van gewichtsloosheid, is er beter al aan gewend.”

De 43-jarige Nancy Vermeulen uit Hove is van kinds af gefascineerd door de kosmos en dat weerspiegelt zich ook in haar professionele carrière als wetenschapper, vliegtuigpiloot van commerciële vluchten en vlieginstructeur. “Toen ik klein was, zag ik mezelf tussen de planeten en sterren vliegen wanneer ik volwassen zou zijn”, herbeleeft Nancy. “Ik wilde astronaut worden en ik dacht dat dat nooit een probleem zou worden. Ik dacht dat een ruimtereis vandaag even courant zou zijn als zich verplaatsen met een vliegtuig. Ik vind het jammer dat de ruimtevaart anno 2019 nog steeds voor enkelingen is. De selecties van de Europese ruimtevaart (ESA) zijn gemiddeld om de vijftien jaar. In 2008 heb ik me kandidaat gesteld maar van heel Europa werden er maar zes mensen geselecteerd. De kans dat een Belg toen meekon was zeer klein, aangezien er nog veel Europese landen waren die nooit iemand de ruimte hebben ingestuurd. Ik heb het toen niet gehaald en er zijn sindsdien geen selecties meer geweest.”

“Er zijn wel al initiatieven om de ruimtevaart laagdrempeliger te maken zoals de Amerikaanse commerciële vluchten van Virgin Galactic en Blue Origin”, gaat Nancy verder. “Die zijn fantastisch maar je moet wel nog steeds 250.000 dollar ophoesten voor een zogenoemde ‘ruimtesprong’ waarbij je slechts een kwartiertje de ruimte in bent. De sprong of paraboolvlucht kunnen wij met Space Training Academy in samenwerking met de universiteit van Delft nabootsen. Met een vliegtuig klim je dan omhoog waarbij je drie tot vier keer zo zwaar bent vooraleer het tuig naar beneden wordt gedrukt en je een vijftiental seconden gewichtsloosheid ervaart. Op die manier kunnen potentiële ruimtevaarders wennen aan het gevoel.”

Gewichtloosheid

“Naast de paraboolvlucht zit ook een simulatortraining in mijn opleiding bij Desdemona in het Nederlandse Soesterberg, waarvoor men van heinde en verre komt voor bijvoorbeeld militaire trainingen”, gaat Nancy verder. “Daarin worden drastische versnellingsovergangen gesimuleerd waarin gewichtsloosheid nagebootst wordt. Het gaat om de meest realistische simulatie van een echte ruimtereis. De volledige opleiding duurt enkele dagen maar mensen die gewoon al eens willen proeven kunnen bijvoorbeeld ook één dag de paraboolvlucht doen of de ruimtesimulatie. Eén dag kost ongeveer 2.500 euro en voor het volledige pakket betaal je rond de 15.000 euro. Dat is nog steeds veel geld maar zeker het overwegen waard in vergelijking met 250.000 dollar voor een ruimtesprong van vijftien minuten.”

“Er zijn in Europa weinig tot geen initiatieven die de ruimtevaart willen opentrekken naar een groter publiek”, besluit Nancy. “Ik voel me een pionier.”