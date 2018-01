Voetzoeker zet schoolgevel in brand 29 januari 2018

02u30 0

Het lijkt erop dat het brandje aan 't Groen schooltje op de Boechoutsesteenweg te wijten is aan een ongelukkige voetzoeker. De brandweer moest vrijdagavond laat ter plaatse komen omdat vuilbakken aan de school in brand stonden. Het vuur sprong over naar de gevel maar kon snel geblust worden. Een luifel smolt vanwege de hitte, maar binnen was er geen schade. Getuigen verklaarden aan de politie dat ze enkele jongeren hadden bezig gezien met bommetjes. "Wij kunnen momenteel niets uitsluiten maar het gaat eerder in de richting van vandalenstreken dan effectieve brandstichting. Pas op, ook accidenteel gaat het hier om een ernstig vergrijp. We zullen de zaak hoe dan ook onderzoeken", stelt commissaris Dirk Fonteyne.





De school kan vandaag gewoon weer open gaan. (NBA)