Verdachten opgepakt voor overval op apotheek Sander Bral

21 november 2018

14u49 0 Hove De politie heeft twee verdachten gearresteerd voor de overval op een apotheek in Hove op maandagnamiddag. Het gaat om twee personen van 24 en 27 jaar die woensdag voorkomen bij de onderzoeksrechter.

Maandagnamiddag wandelden twee personen apotheek Borms binnen in de Kapelstraat in Hove. Ze bedreigden de apotheker met een vuurwapen en eisten geld uit de kassa. Na de overval ging het duo er vliegensvlug vandoor. Ze lieten de apotheker geschrokken maar ongedeerd achter. De politie startte onmiddellijk een zoekactie in de buurt en maakte daarbij gebruik van een helikopter.

Na intens onderzoek kon de politie rond acht uur maandagavond nog twee verdachten arresteren. Het parket bevestigt dat beide verdachten in aanmerking komen voor de overval. Het gaat om twee personen van 24 en 27 jaar die woensdag voor de onderzoeksrechter moeten verschijnen.