Veel werk met omgewaaide bomen 19 januari 2018

In Mortsel heeft de bestuurder van een personenwagen niet naar het advies geluisterd om tijdens de storm niet naast bomen te parkeren. Op de parking aan de Heilig Kruiskerk ging een boom tegen de grond en kwam op de wagen terecht. Ook in Hove ging een boom tegen de vlakte. De boom versperde de Meylstraat, waardoor de brandweer ter plaatse moest komen om de groene reus verwijderen.





Hetzelfde gold voor de Pottelberg in Schelle, ook daar is een boom op het wegdek gevallen.





In de Frans Cretenlaan in Schelle ging een boom in de achtertuin van een woning tegen de vlakte. Het gevaarte ging door de haag van de tuin en belandde met de takken op het voetpad. De brandweer is ter plaatse gekomen om de boom op een veilige manier in stukken te zagen en te verwijderen. Er raakte niemand gewond. (BSB)