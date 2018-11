TV-maker die dwars door Amerika fietste te gast bij Fietsersbond en KWB Sander Bral

21 november 2018

10u40 0 Hove Wouter Deboot, die voor het één-programma Iedereen Beroemd 6800 km te fiets aflegde door de Verenigde Staten, is vrijdag te gast bij Fietsersbond Hove. Aan de hand van korte filmfragmenten kunnen bezoekers zijn avontuur mee herbeleven.

De Fietsersbond en KWB Hove ontvangen vrijdag Wouter Deboot in het Hovese Dienstencentrum. Deboot brengt verslag uit van zijn fietstocht van oost naar west, dwars door de VS. Vorig seizoen van Iedereen Beroemd op één was Deboot zijn tocht te volgen op maandagavond. Op het TransAmerica Bicycle Trail legde hij 6800 kilometer af in 42 etappes. Dat stelde hem in staat om op een bijzondere manier kennis te maken met wat hij zelf het land van de wapenfreaks, rodeorijders, kerkgangers, dromers en plantrekkers noemt.

“Wouter slaagt er in om via korte beelden op een boeiende manier en doorspekt met verschillende anekdotes ons deze avonturentocht mee te laten herbeleven”, klinkt het bij de organisatie. De avond start vrijdag om 20u00 en vindt plaats in het Dienstencentrum aan de R. Verbeecklaan 3. Leden van de Fietsersbond of KWB betalen zes euro. Andere bezoekers acht.