Studenten ontkennen kopschop 10 april 2018

02u42 0 Hove Drie twintigers uit Hove en Kontich riskeren een werkstraf voor slagen tijdens een uit de hand gelopen ruzie bij het begin van het academiejaar in 2016. Het slachtoffer uit Vosselaar hield er een hersenschudding en neusfractuur aan over.

Het was de eerste dinsdag van het academiejaar in 2016. Het slachtoffer verliet 's nachts danscafé Rumba in de Kiekenstraat. Ter hoogte van de Naamsestraat kwam het tot een confrontatie met de vriendengroep van de drie beklaagden nadat het slachtoffer naar eigen zeggen zijn evenwicht verloor. De verdediging had het over machogedrag en het aantikken met de schouder van de burgerlijke partij. Het slachtoffer werd meermaals tegen de grond gewerkt en kreeg een trap in het aangezicht. Het trio bevestigde bij het tumult betrokken te zijn geweest maar ontkent geschopt of geslagen te hebben op het gezicht van het slachtoffer.Volgens de advocaten rammelde het onderzoek, waren de getuigen niet objectief en was het dossier onvolledig. Zij vroegen de vrijspraak op basis van twijfel omdat er ook geen camerabeelden waren van het incident. Het parket vond het geweld disproportioneel en vroeg een werkstraf om het blanco strafblad van de ingenieur en twee economen gaaf te houden. Uitspraak op 7 mei. (KAR)