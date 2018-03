Stroompanne in Regina Pacis 2: 200 kleuters geëvacueerd 03 maart 2018

02u39 0 Hove De kleuterschool Regina Pacis 2 in Hove werd gisterenvoormiddag eventjes opgeschrikt door het brandalarm. De oorzaak bleek slechts een stroompanne te zijn, maar volgens procedure werd de school ontruimd. Na tien minuten bibberen mochten de kleuters weer terug naar de les.

Door een stroompanne in Hove, Kontich en Edegem ging in de school in de Jozef Mattheessensstraat rond elf uur opeens het brandalarm af. "Als verantwoordelijken van die kinderen nemen wij nooit een risico", benadrukt directrice Wencke Vervecken. "We hebben de school met z'n tweehonderd kinderen dan ook onmiddellijk ontruimd. Daar wordt regelmatig op geoefend zodat kinderen en personeel perfect weten wat ze moeten doen. Er was dan ook geen paniek. Het was natuurlijk wel spectaculair voor de kinderen om te zien hoe de hulpdiensten met man en macht werden aangestuurd omdat het rampenplan preventief werd afgekondigd." De brandweer kon na tien minuten al één van de ontruimde blokken vrijmaken zodat de kinderen niet langer in de vrieskou moesten wachten. Rond kwart voor twaalf bleek ook de rest van het gebouw veilig en een half uur later kon netbeheerder Eandis de stroompanne oplossen. Volgens de directrice waren de lokalen in die tijd nog niet afgekoeld: "Bezorgde ouders werden gerust gesteld aan de schoolpoorten en via ons online platform."





Er was tijdens het brandalarm een verdachte brandgeur gesignaleerd, maar die bleek van de open haard van de buren te komen. (BSB)