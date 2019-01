Straatexpo toont hedendaagse Bruegel achter veertig verlichte ramen Sander Bral

15 januari 2019

12u33 0 Hove Voor de achtste keer al is de Mortselsesteenweg in Hove het decor voor AchterGlas. Een veertigtal verlichte ramen zullen twee weken lang kunst tentoon stellen binnen het thema ‘Wereld der Dwazen’, in teken van het internationale Bruegeljaar.

De buren van de Mortselsesteenweg in Hove slaan voor de achtste keer de handen in elkaar voor een unieke straattentoonstelling. Vanaf zaterdag zullen passanten twee weken lang kunnen genieten van kunstwerken achter verlichte ramen. Organisatie AchterGlas organiseert naar eigen zeggen de eerste Bruegeltentoonstelling van het land met als thema ‘Wereld der Dwazen’, de naam die Bruegel zelf gaan aan zijn beroemde werk De Spreekwoorden. De kunstenaars kregen de opdracht om een 16e-eeuws spreekwoord naar keuze uit het schilderij van Bruegel te vertalen naar een hedendaags werk.

“De vraag is hoe actueel de tijd van Bruegel nog is voor de toeschouwer van vandaag”, klinkt het bij de organisatie. “De vele gelijkenissen vallen toch snel op. De wereld was door de ontdekkingsreizen, wereldhandel en drukpers meer binnen bereik gekomen. Dit bracht ook toen grote maatschappelijke veranderingen met zich mee. Hetzelfde gebeurt nu met de globalisering en de nieuwe technologieën van vandaag.”

Het startschot van de expo wordt zaterdag gegeven om 20u00. Vanaf 19u00 wordt de straat autovrij gemaakt en in podiumcafé De Pomp is erom 20u30 het officiële welkomstwoordje.