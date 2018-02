Sprookjesvertelling aan de kerk 03 februari 2018

03u23 0

In het Sprookjeshuisje aan de kerk kunnen vier- tot negenjarigen de hele maand naar sprookjes en andere fantastische verhalen gaan luisteren. Nadien is er tijd om te knutselen, te schilderen en te koken. De kostprijs bedraagt 2 euro, daar zitten naast het werkmateriaal ook een drankje en een versnapering bij inbegrepen. De activiteiten vinden plaats op 3, 7, 21, 24 en 28 februari aan het Sprookjehuisje naast de Sint-Laurentiuskerk aan de Mortselsesteenweg. Groepjes vanaf tien kinderen zijn na reservatie ook welkom tijdens de krokusvakantie. Buiten de vakantie hoeft vooraf inschrijven niet. Het Sprookjeshuis is open op woensdag tussen 14 en 15.30 uur en op van 11 tot 12.30 uur. Meer info 03/460.33.12.