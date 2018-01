Scouts en JAanimo gaan voor wereldrecord driekoningen 02u43 0

De jeugdverenigingen JAanimo en Scouts uit Hove gaan met elkaar in zee om twee vervlogen kersttradities te verenigen. Zaterdag verbinden ze de driekoningentraditie met de kerstboomverbranding tot één groot feest. De twee jeugdbewegingen zorgen in samenwerking met de jeugdraad voor een gezellig samenzijn met kerstkraampjes, livemuziek, een driekoningenspel, een vuurspektakel, de grote kerstboomverbranding en een recordpoging waarbij de verenigen zoveel mogelijk koningen en koninginnen proberen te verzamelen aan het JOC in de Paul van Ostaijenlaan. Iedereen tussen vier en achttien jaar wordt uitgedaagd verkleed naar het JOC te komen om een wereldrecord te halen. Alle Hovenaars zijn zaterdag welkom vanaf vijf uur in de namiddag. (BSB)