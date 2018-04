Radio Frekwent terug van weggeweest ZENDER KRIJGT NA ADMINISTRATIEVE FOUT NU TOCH VERGUNNING SANDER BRAL

09 april 2018

02u33 0 Hove Radio Frekwent is terug van weggeweest. De lokale radiozender in de Antwerpse zuidrand verloor eind vorig jaar zijn licentie voor de FM-band door een administratieve fout. De radio moest even noodgedwongen via internet uitzenden maar kreeg in een tweede erkenningsronde nu toch een vergunning.

De lokale radiozender Radio Frekwent vzw met uitvalsbasis in Hove zet zich al 36 jaar vrijwillig in om de inwoners van de Antwerpse zuidrand te informeren met lokaal nieuws. Zeventien vrijwilligers, van wie er zes dagelijks met de radio bezig zijn, nemen ongeveer vijfhonderd interviews per jaar af. "In al die tijd is het nog maar de tweede keer dat een Vlaams minister van Media een erkenningsronde uitschrijft voor een FM-licentie", zegt Steven Mostmans van Radio Frekwent.





"De laatste dateerde al van twintig jaar geleden, al die andere jaren werd onze licentie stilzwijgend verlengd. Minister Sven Gatz heeft zich met die actie niet erg populair gemaakt in het lokale radiolandschap in Vlaanderen. Door een administratieve fout van zowel Brussel als onszelf hadden we in eerste instantie een licentie aangevraagd voor een volledig andere regio terwijl ons dossier altijd sprak over de zuidrand van Antwerpen. In Brussel hebben ze dat dossier wellicht niet gelezen, want niemand liet ooit weten dat er iets niet klopte waardoor onze licentie voor het eerst in 36 jaar niet verlengd werd."





"Enorme klap"

"Dat was een enorme klap", gaat Mostmans verder. "Maar we zijn niet bij de pakken blijven zitten en zijn in januari met onze internetradio begonnen.Verrassend genoeg bleek de internetradio een groot succes met bijna vijfduizend luisteraars in binnen- en buitenland. Toch zijn we enorm blij dat we binnenkort weer via FM kunnen uitzenden. Hopelijk zijn we in mei terug on air."





Nu ook in de Rupel

Radio Frekwent heeft er zelfs een frequentie bij gekregen die vanuit Aartselaar uitgezonden zal worden. "Dat wil zeggen dat we vanaf nu ook de Rupelstreek kunnen bedienen", glundert Mostmans. "Onze focus zal in de eerste plaats bij de Zuidrand blijven maar in de Rupelstreek ligt zeker ook toekomst voor Frekwent. Het goede nieuws heeft ons trouwens een extra boost gegeven waardoor we met nieuwe ideeën willen experimenteren. Zo willen we jonge deejaytalenten een kans geven op Frekwent. De belangrijkste samenwerking die al op poten staat is die met Pegode vzw uit Kontich, die dagbesteding aan mensen met een beperking aanbiedt. Zij zullen binnenkort twee uur per week Frekwent overnemen om hun ding te doen. Vanaf midden mei zal Radio Frekwent terug via FM te beluisteren zijn op 105.1 FM in de zuidrand en op 106.5 FM in de Rupelstreek met onder andere Aartselaar, Boom, Schelle en Niel. De internetradio blijft ook bestaan.