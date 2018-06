Politiezone start mobiel netwerk met twaalf camera's 06 juni 2018

De politiezone HEKLA (Hove, Edegem, Kontich, Lint, Aartselaar) gaat overlast, zoals sluikstorten, aanpakken met de hulp van mobiele camerabewaking.





De camera's zullen ook ingezet worden om een extra oogje in het zeil te houden op evenementen in de regio. "Dit is de start van ons mobiel netwerk", legt politiecommissaris Dirk Fonteyne uit. "Naast de twee flitscamera's in Hove zullen dit onze eerste toezichtscamera's worden in de zone. Ons korps heeft drie mobiele camera's aangekocht, het gemeentebestuur van Edegem vier en de gemeente Aartselaar nog eens drie. Daarmee gaan we verschillende vormen van overlast zoals sluikstorten bestrijden. Eind juni arriveert ons nieuw anoniem voertuig met ANPR-camera dat geseinde nummerplaten herkent. Een maand later krijgen we dan een nieuwe combi die ook met zo'n slimme camera uitgerust is."





Als de administratie afgerond is op de gemeenteraden kan de zone HEKLA binnenkort dus met twaalf nieuwe camera's de baan op.





(BSB)