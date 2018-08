Politiezone Hekla bouwt politiekantoor voor wijkagenten 24 augustus 2018

02u42 0 Hove De politiezone Hekla heeft bij de gemeente Kontich een aanvraag tot een vergunning ingediend voor de bouw van een nieuw politiekantoor.

Het nieuwe gebouw komt op de hoek van de Duffelsesteenweg en de Koningin Astridlaan. Daar bevindt zich nog de site Romeo, waarin vroeger de recherche van de politiezone en voordien de vroegere rijkswachtbrigade waren gehuisvest.





De plannen voor het slopen van het huidig gebouw en voor de nieuwbouw liggen vanaf 27 augustus tot 25 september in het gemeentehuis ter inzage voor de bevolking. Er komt ook nog een infovergadering, maar de datum staat nog niet vast."Het nieuwe politiegebouw komt er in de eerste plaats als backoffice (systeembeheer, red.) voor de wijkteams van Kontich, Hove en Lint. Hierdoor moeten we niet op drie plaatsten in douches, wc's en lockers voorzien. Daardoor kunnen we besparen op de algemene kosten", zegt burgemeester Bart Seldeslachts (N-VA), die ook deel uitmaakt van het politiecollege.





In de drie gemeenten blijft er een aanspreekpunt voor de burgers dat bemand wordt door een politie-inspecteur. De openingsuren zijn dezelfde als die van het gemeentehuis.





"Door de aankoop van een mobiel kantoor zullen de administratieve taken sterk verminderen, waardoor er ook meer blauw op straat te zien zal zijn", verzekert burgemeester Seldeslachts.





(CML)