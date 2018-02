Oud-burgemeester Vuylsteke de Laps trekt lijst Fan van Hove 05 februari 2018

Hove Oppositiepartij Fan van Hove, het kartel tussen CD&V en Open Vld, stelde afgelopen weekend in De Markgraaf haar kandidaten voor richting de gemeenteraadsverkiezingen van oktober. Luc Vuylsteke de Laps, gewezen burgemeester voor de christendemocraten tussen 1989 en 2012, zal opnieuw de lijst gaan trekken en ambieert een plaats in het bestuur.

"Na 36 jaar als gemeenteraadslid en 24 jaar als burgemeester maak ik me zorgen of we morgen nog wakker kunnen worden in een eigen, zelfstandig én modern Hove. Onze gemeente staat voor woonkwaliteit, met een open en groen karakter. Dat moet verbeterd worden en niet verkwanseld."





Els Pauwels en Diane Tinnemans vullen plaats 2 en 3 op in de lijst, gevolgd door partijvoorzitter Wim Bollaert. Met Nora Karaica en Timothy Bruyndonckx, allebei 27 jaar, schuift Fan van Hove ook jong geweld naar voren.





Zaterdagochtend ging de partij ook op stap op zoek naar input voor hun grote wijkenquête waaruit blijkt dat 91 procent van de ondervraagden graag in Hove woont maar zich sterke zorgen maakt over verkeersveiligheid en ordelijkheid in de gemeente. Eind maart polst Fan van Hove opnieuw deur aan deur naar de bekommernissen van de wijkinwoners. (BSB)