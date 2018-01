Opnieuw protest tegen helihaven ACTIECOMITÉ ZET DRUK OP GEMEENTERAAD SANDER BRAL

31 januari 2018

02u50 0 Hove Een zeventigtal actievoerders en sympathisanten uit Lint, Hove en Kontich kwamen gisterenavond naar de gemeenteraad van Lint om hun ongenoegen te uiten over de helihaven aan de AED filmstudio's in Lint. Het gemeentebestuur zal de vergunning aanvechten bij de Raad van State.

De helikopterhaven van de AED filmstudio's en Heliventure kan op weinig bijval rekenen. Begin dit jaar verleende Vlaams minister Joke Schauvliege (CD&V) een milieuvergunning voor de helihaven. De buurtbewoners en het actiecomité tegen de helihaven verstoorden daarom eerder al de nieuwjaarsreceptie van CD&V. En gisteren lieten ze hun mening duidelijk horen op de gemeenteraad.





"De stedenbouwkundige vergunning van de helihaven is niet goedgekeurd", merkte Bert Luyten op, die het woord voerde voor de actiegroep. "En zonder die vergunning is een milieuvergunning zelfs niet mogelijk. Verder zijn wij blij dat het gemeentebestuur in beroep gaat tegen de vergunning, maar vragen wij striktere voorwaarden voor de vlieghaven en een actieve controle van het gemeentebestuur."





Meetinstrumenten

Andere leden van het comité vroegen zich af of ze zelf meetinstrumenten mogen plaatsen om het vluchtverkeer te controleren en waren er van overtuigd dat de logboeken van Heliventure, die vorig jaar afklokten op dertien gemaakte vluchten, vervalst werden door het bedrijf."





Het gemeentebestuur benadrukte dat het altijd al een negatief advies gaf in verband met de helihaven en dat ze ook nu de vergunning zullen aanvechten bij de Raad van State met een annulatieberoep en een vernietigingsprocedure. "Wij hebben raadsmannen op de zaak gezet om ons bij te staan", zegt burgemeester Harry Debrabandere (N-VA).





Vluchtbewegingen

"Zij zullen nagaan of er inderdaad geen stedenbouwkundige vergunning verleend is en kijken of er mogelijkheden zijn om de vluchtvoorwaarden te verscherpen. Of jullie zelf zomaar meetinstrumenten mogen plaatsen, moeten we nagaan bij de dienst vergunningen, maar wij staan daar niet wantrouwig tegenover." Op de opmerking van de burgemeester dat het aan het kabinet van Schauvliege is om de vluchtbewegingen te controleren, reageerde de propvolle raadszaal met een groene lach: "Gelooft u nog in Sinterklaas, meneer de burgemeester?", klonk het cynisch.





Ook Filip Van Vlem, woordvoerder van AED Studio's reageerde op de bezorgdheden van het actiecomité. "Het is uiteraard belachelijk dat onze logboeken vervalst zijn. Wij worden gecontroleerd door het luchtruim van Antwerpen en de logboeken van de controletorens en van de piloten zijn op elkaar afgestemd. Fraude is onmogelijk. Dat we geen stedenbouwkundige vergunning hebben kan niet kloppen, anders zou het kabinet Schauvliege ons de milieuvergunning niet verleend hebben. Wij benadrukken nogmaals ons begrip voor de ongerustheden, maar de tegenbeweging gaat voor ons te ver. We hebben overwogen om klacht neer te leggen voor laster, maar hebben beslist om dat toch niet te doen omdat er al genoeg gepolariseerd werd rondom de helihaven."





Volgens het logboek van Heliventure vond er deze maand slechts één helikoptervlucht plaats.