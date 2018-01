Nóg meer verzet tegen helihaven AED Studio's 24 januari 2018

02u29 0

Inwoners en politici van Lint maken zich al langer bezorgd om de vliegvergunning voor helikopters voor de AED Studio's. Gisteren liet ook de oppositiepartij Fan van Hove uit buurgemeente Hove zich negatief uit over de vergunning. Die werd in het begin van dit jaar na een lange procedurestrijd binnengehaald door AED. "In de afgelopen vier jaar zijn er 3.745 bezwaarschriften ingediend tegen die helikopterhaven", klink het bij Fan van Hove, het kartel van Open Vld met CD&V. "Toch werd er een vergunning afgeleverd door de minister maar Fan van Hove blijft gekant tegen de inplanting van de helihaven in de buurt van woongebieden. Die hoort thuis op een luchthaven en die van Deurne is vlakbij." AED Studio's liet eerder al weten dat de buurtbewoners zich niet te veel zorgen hoeven te maken over geluidshinder: "Dat zullen de komende maanden wel snel uitwijzen". (BSB)