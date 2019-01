Nieuwe webshop brengt culinaire topproducten bij elkaar: “Hobbykoks vragen via livestream advies vanuit hun eigen keuken.” Sander Bral

14 januari 2019

14u20 0 Hove De nieuwe webshop Njomly voor hobbykoks, foodies en liefhebbers van het goede leven staat online. Je vindt er culinaire kwaliteitsproducten van gerenommeerde vaklui van over heel het land. Via webcamera’s kunnen klanten van uit hun eigen keuken rechtstreeks binnenkijken bij de ambachtslui en via chat advies vragen. “Een Europese primeur!”

Waar je vroeger heel het land moest doorkruisen op zoek naar kwaliteitsproducten voor het betere gerecht, wordt alles nu verzameld op één website. Op het platform Njomly bestel je vliegensvlug delicatessen die de volgende dag aan huis worden geleverd. Verschillend met andere organisaties die producten en maaltijden aan huis leveren kan je met Njomly via webcams rechtstreeks binnen kijken bij de deelnemende ambachtslui en zaakvoerders én om live advies vragen.

Njomly is een start-up van de twee Hasseltse vrienden Pascal Anteunis (47) en Dries Vanstraelen (39). “Het viel ons op dat hobbykoks liever thuis vrienden uitnodigen dan samen op restaurant te gaan”, zegt Anteunis. “Net als topchefs gaan die hobbykoks op zoek naar de beste producten maar die zijn niet altijd even gemakkelijk te vinden. De topkwaliteit en versheid van producten waarvoor sterrenchefs beroep kunnen doen op groothandelaars, willen wij met Njomly naar elke huiskamer brengen.”

“Mensen zijn meer en meer op zoek naar het verhaal achter een product zoals de herkomst en de duurzaamheid ervan”, neemt Vanstraelen over. “De ambachtslui waarmee wij samen werken hebben elk hun uniek verhaal. Wij noemen die specialisten onze helden.”

Tussen die helden zitten gerenommeerde zaken zoals Van Tricht voor kazen, De Jager voor vis, Jitsk voor chocolade en The Butcher’s Store voor het beste stuk vlees. Maandagvoormiddag werd Njomly officieel gelanceerd vanuit The Butcher’s Store in het Antwerpse Hove, één van de elf participerende zaken.

“In The Butcher’s Store roken en pekelen wij ons vlees zelf”, legt zaakvoerder Luc De Laet uit. “Erg populair is ons dry aged of gedroogd vlees dat drie tot negen weken gerijpt wordt in een dry-aging cel op de juiste temperatuur en met de perfecte luchtvochtigheid. Door de verdamping van het water en het afbreken van het spierweefsel krijgt het vlees een uitzonderlijk malse structuur en een rijke smaak. The Butcher’s Store is mijn beleving en mijn passie. Wij werken enkel met de beste boerderijen die respect hebben voor het product. Dat wordt geapprecieerd door goede klanten zoals het bekende Catalaanse sterrenrestaurant elBulli of topchefs zoals de Britse Gordon Ramsay. Dankzij Njomly kunnen wij onze unieke producten ook rechtstreeks de huiskamer in sturen en bovendien uitleg en tips geven aan klanten zonder onze winkel te verlaten. Dat is top.”

Meer info over Njomly en de elf deelnemende zaken op deze website.