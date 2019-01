Nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd Sander Bral

04 januari 2019

12u57 0 Hove De nieuwe gemeenteraad van Hove is geïnstalleerd. Gewezen burgemeester Luc Vuylsteke de Laps (Fan van Hove) schudde na de gemeenteraadsverkiezingen de hand met burgemeester Koen Volckaerts (N-VA) en komt zo terug op zijn vertrouwde zitje terecht in het college.

De nieuwe burgemeester, schepencollege en gemeenteraadsleden van Hove hebben donderdagavond de eed afgelegd in de raadzaal van het gemeentehuis. Zij zullen de komende zes jaar zetelen in de Hovese gemeenteraad. Oud-burgemeester Luc Vuylsteke de Laps (62) van het kartel Fan van Hove (CD&V-Open Vld) keert terug naar het schepencollege nadat hij zes jaar geleden buiten spel werd gezet door het centrumrechtse pH7-Positief Hove. Hij zal zich onder andere gaan buigen over financiën en ruimtelijke ordening. Ook Els Nelen-Pauwels zetelt vanaf gisteren voor Fan van Hove in het college met als bevoegdheden jeugd, sport en voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst (voormalig OCMW-voorzitter).

Burgemeester Koen Volckaerts blijft voor N-VA op post en wordt vergezeld in het college door partijgenoten Gerda Lambrecht (onderwijs en cultuur) en Bart Van Couwenberghe (natuur en digitalisering). De overige verkozenen van N-VA en Fan van Hove zetelen in de gemeenteraad. Net zoals de vijf oppositieleden van pH7-Positief Hove en de vier oppositieleden van het linkse kartel Hove Beweegt.