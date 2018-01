Met glaasje op tegen combi: 15 dagen rijverbod 02u44 0

Soms heeft een mens als eens brute pech. In april vorig jaar wilde Frank L. (43) de wagen van zijn vrouw verzetten na een voetbaltoernooi in de buurt. Toen hij achterwaarts de oprit verliet, reed de man pal tegen een politiecombi. Het kost hem vijftien dagen rijverbod en een boete.





De politie was op het moment van de aanrijding bezig met een inbraakmelding in de straat. De combi reed onopvallend en met gedoofde lichten om de vermeende dief op heterdaad te kunnen betrappen. Dat liep dus mis toen L. met de auto van zijn vrouw tegen de combi botste. De beklaagde bleek bovendien iets te veel gedronken te hebben en mocht zijn verhaal gaan doen voor de politierechtbank. De politierechter geloofde dat het mogelijk was dat de beklaagde de combi niet had gezien en was dus mild voor het verkeerde manoeuvre. Frank L. kreeg een boete van 1.320 euro, waarvan 600 euro met uitstel, en vijftien dagen rijverbod. (NBA)