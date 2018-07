Laatste krantenwinkel sluit toch niet BUURMAN NEEMT OP 1 AUGUSTUS PUNT KOMMA OVER VAN ZUSSEN DAVID ACKE

02u23 0 Hove Punt Komma, de laatste krantenwinkel in de gemeente, sluit dan toch niet de deuren. Zussen Ann en Hilde Broothaers geven op 1 augustus de fakkel door aan de uitbater van de nachtwinkel die naast de krantenwinkel ligt. Daarna gaan ze genieten van hun welverdiend pensioen.

Het was een veelbesproken onderwerp in Hove de afgelopen weken. Zussen Ann (61) en Hilde (59) Broothaers beslisten na twintig jaar hun krantenwinkel Punt Komma te sluiten. Daarmee zou de allerlaatste krantenwinkel in Hove verdwijnen. Maar zover is het dus niet gekomen. "Toen we het nieuws bekend maakten, waren heel wat mensen ontgoocheld. Zeker onze vaste klanten en mensen die moeilijk te been zijn. Zij zouden voor hun krant en weekblad moeten uitwijken naar de omliggende gemeentes", vertelt Ann. Een overval in november zorgde ervoor dat Ann en Hilde sneller wilde stoppen dan gepland.





Uitbater nachtwinkel

Maar de zussen vonden een oplossing, en dan nog (letterlijk) vlak naast de deur. "Door de mediabelangstelling kwam onze buurman Safraz (44) bij ons terecht. Hij baat de nachtwinkel Fazal Mini Market uit en is al dertig jaar in België", vertelt Ann. "Eigenlijk hebben wij dezelfde klanten. Als onze winkel om 18 uur sluit, opent hij zijn deuren en kopen mensen daar hun sigaretten." Ann en Hilde zullen de komende weken de overdracht regelen om daarna op 1 augustus definitief te stoppen. "Het begint door te wegen. De afgelopen twintig jaar hebben we gewerkt voor veertig jaar. Zes dagen per week open en twaalf uur werken per dag, zoiets kruipt in de kleren. We doen het nog altijd heel graag. Het is dan ook met pijn in het hart dat we stoppen maar het is tijd om even te genieten en te rusten." Safraz beseft dat hem een moeilijke taak te wachten staat maar hij heeft er heel veel zin in. "De winkel blijft dezelfde, alleen zal er ook drank, ijs en chips te koop zijn. De winkel is vanaf 1 augustus ook op zondag open." De nachtwinkel van Safraz blijft gewoon bestaan.





Dat het voor de Hovenaar even aanpassen zal zijn, begrijpen de zussen maar al te goed. "Mensen kwamen ons alles vertellen, we werden een soort vertrouwenspersoon. Maar we zijn er zeker van dat Safraz dat ook kan worden. Het zal wat tijd vragen maar dat was bij ons ook in het begin. Het belangrijkste is dat de winkel blijft bestaan en dat de Hovenaar dicht bij huis hun krant kan komen halen." Met de vrije tijd die er staat aan te komen willen Hilde en Ann vooral genieten van de tijd met hun familie en wat reizen.