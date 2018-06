Laatste krantenwinkel in Hove gaat sluiten 13 juni 2018

De allerlaatste krantenwinkel in Hove dreigt binnenkort te sluiten. De zusjes Ann en Hilde Broothaers van Punt Komma stoppen er eind deze maand mee en hebben nog geen opvolging gevonden. Er is nog één partij in de running om de krantenwinkel over te nemen, maar wellicht gaat die deal ook niet door. De zusjes staan al bijna twintig jaar in Punt Komma en bereiken stilaan de pensioenleeftijd. Ann kampt met gezondheidsproblemen maar eigenlijk denken de zussen al aan stoppen sinds de gewapende overval op 27 november van vorig jaar. Toen stormden twee mannen de dagbladhandel binnen en bedreigden de zussen met een vuurwapen. Dezelfde dag werd er een gelijkaardige overval gepleegd bij apotheek Desrumeaux in Mortsel. Daar kon de politie drie daders vatten. Het is niet duidelijk of het om dezelfde daders ging. Punt Komma werd geopend op 1 januari 2000 toen er nog vier andere krantenwinkels in Hove waren. Vanaf 1 juli is er dus vermoedelijk geen enkele meer. (BSB)