Kunstacademie zet deuren open tijdens Dag van de Academies ADA

19 januari 2019

Op 23 februari is het de Dag van de Academies. Ook de kunstacademie van Hove doet hier aan mee. Van 10 tot 16 uur kan je er terecht om tijd te nemen voor kunst. Er vinden workshops plaats voor jong en oud.

De lagere graad neemt onder de titel ‘Uit de oude doos’ het initiatief om portretten te pimpen. Ouders en familieleden worden uitgenodigd om hun kleine spruit hierbij te assisteren. De middelbare graad gaat in de academie een reus bouwen en in de hogere graad neemt elk atelier een workshop op zich. Het teken- en schilderatelier bundelt de krachten en geeft een duoworkshop. Je kan een workshop zoutdruk volgen in het atelier fotografie, in het projectatelier gaat er een workshop monotype door en het keramiekatelier gaat een rakustook houden.