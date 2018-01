Klacht ingediend tegen korpschef na verkeersruzie 27 januari 2018

03u39 0 Hove Er is een klacht ingediend tegen Lee Vanrobays, korpschef van de lokale politiezone HEKLA, voor slagen en verwondingen toen hij wou tussenkomen in een verkeersdispuut.

Het parket van Antwerpen is een onderzoek gestart naar de rol die de 43-jarige Lee Vanrobays uit Deurne speelde in een verkeersdispuut in oktober van vorig jaar. De korpschef van de lokale politiezone HEKLA (Hove, Edegem, Kontich, Lint, Aartselaar) raakte betrokken in een gevecht dat zich afspeelde na een uit de hand gelopen ruzie in het verkeer.





Bemiddelen

Vanrobays zou bemiddeld hebben in de discussie waar ook iemand van zijn familie bij betrokken was. Hij zou daarbij bedreigd en aangevallen zijn door de andere partij. Die partij beweert het tegenovergestelde, dat Vanrobays agressief werd en klappen zou hebben uitgedeeld. Het Antwerpse parket onderzoekt beide versies van het incident. "De klacht tegen de korpschef heeft geen invloed op de uitoefening van zijn functie", klinkt het daar. "Het dossier wordt afgehandeld door de magistraat die gespecialiseerd is in onderzoeken tegen politieambtenaren. Het is afwachten op de resultaten vooraleer er mogelijke stappen gezet kunnen worden." De lokale politiezone HEKLA en de voorzitter van de politieraad steunen hun korpschef en zien geen enkele reden om aan hem te twijfelen. (BSB)