Kerkfabriek investeert 90.000 euro in opknappen pastorij Sander Bral

29 januari 2019

16u27 0 Hove Kerkfabriek Sint-Jozef gaat 90.000 euro pompen in de renovatie van de pastorij aan de Albrecht Rodenbachstraat. Er werd niet meer geïnvesteerd in het gebouw sinds 1992. Het gemeentebestuur keurde maandagavond goed zich borg te stellen voor de lening die de kerkfabriek aangaat bij de bank.

Er was weinig tegenstand maandagavond op de gemeenteraad van Hove voor de beslissing van het bestuur om zich borg te stellen voor de lening die kerkfabriek Sint-Jozef aangaat bij de bank. Sint-Jozef gaat 90.000 euro lenen voor de renovatie van de oude pastorij aan de Albrecht Rodenbachstraat. Dat wil zeggen dat de gemeente het risico loopt de lening met rente te moeten terugbetalen, als de kerkfabriek daar om één of andere reden niet in zou slagen.

“De kerkfabriek is uiteraard een solvabele organisatie waardoor het risico voor ons zo goed als onbestaande is”, benadrukt burgemeester Koen Volckaerts (N-VA). “Er werden door de andere partijen wel wat vragen gesteld zoals waarvoor het geld precies gebruikt zal worden. Het gaat om een grootschalige renovatie waarbij onder andere het dak volledig vernieuwd wordt. Het gaat bij wijze van spreken wel wat verder dan een nieuw papiertje tegen de wand.”

“Het gemeentebestuur hoeft zich inderdaad geen zorgen te maken over de terugbetaling”, bevestigt diaken Herman Jacobs, verantwoordelijke van Sint-Jozef. “Sinds de bouwheer in 1992 vertrokken is, is er niets meer gebeurd aan onze pastorij. Met de 90.000 euro zullen we een nieuw dak laten maken en het interieur volledig herinrichten. Zowel binnen als buiten wordt alles tot in detail gerenoveerd.”

“In het verleden was de pastorij de woning van de celibataire priester en dus een eenmanswoning”, gaat Jacobs verder. “Na de renovatie zal er ruimte zijn voor een volledig gezin met een polyvalente ruimte waar onze kerkfabriek gebruik van kan maken voor bijvoorbeeld vergaderingen en infosessies. Op dit moment staat het gebouw leeg omdat het binnenkort onder de schop gaat. Voordien verbleven er tot tweemaal toe Irakese vluchtelingen op vraag van het bisdom.”

Als alles volgens plan verloopt zullen de werken aan de pastorij op 11 februari starten. De werken zullen enkele maanden in beslag nemen en moeten zeker voor het bouwverlof in de zomer afgerond zijn. Het gebouw is geen officieel beschermd erfgoed, wat de snelheid van werken en de administratie bevorderd.