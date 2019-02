In vijf dagen 230 kilometer ploeteren door de sneeuw bij temperaturen tot -40°C: Wim loopt als eerste Belg Laplandse marathonreeks uit en behaalt meteen brons Sander Bral

26 februari 2019

16u32 0 Hove In vijf dagen door 230 kilometer sneeuw ploeteren bij temperaturen tot -40°C. Wim Smout (34) uit Hove is niet alleen de eerste Belg die de ‘Beyond the Ultimate Ice Ultra’ in Lapland uitliep, hij haalde meteen ook de bronzen medaille. “De meest extreme uitdaging die ik ooit ben aangegaan.”

“Ik ben steendood en dat zal nog wel eventjes duren.” Dat zegt een erg vermoeide Wim Smout (34), die sinds maandagavond weer in België is na zijn avontuur boven de poolcirkel. De supply manager van Telenet heeft er zopas Beyond the Ultimate Ice Ultra opzitten, een tocht van 230 kilometer over vijf dagen in de barre omstandigheden van het Zweedse Lapland.

Trainen

“Het was de meest extreme ervaring die ik ooit ben aangegaan. Ik ben wel gewend aan de koude omdat ik al jaren ga klimmen in de Alpen, maar vijf dagen lopen en kamperen boven de poolcirkel is toch net iets anders. Ik ben de afgelopen jaren meer marathons beginnen lopen om mijn eigen grenzen af te tasten. Als je als bergbeklimmer aan een klif hangt, ben je afhankelijk van de persoon waarmee je aan een touw hangt. Je bent maar zo snel als de traagste van de twee en je bent maar zo veilig als degene die het minst goed oplet. Als loper ben je volledig op jezelf aangewezen en dat heb ik liever. Al snel zocht ik een grotere uitdaging dan de klassieke marathons en omdat de koude mij meer aanspreekt dan de hitte ben ik in Lapland beland in plaats van op de bekendere Marathon Des Sables in de Sahara.”

Ik ben wel gewend aan de koude omdat ik al jaren ga klimmen in de Alpen, maar vijf dagen lopen en kamperen boven de poolcirkel is toch net iets anders Wim Smout

“Ik wist dat het zwaar zou worden en ik heb het nooit onderschat”, gaat Wim verder. “Ik ben gaan trainen in de Ardennen en de Vogezen, maar voor een betere simulatie van het Zweedse Lapland ben ik naar Mount Fuji getrokken, met 3.776 meter de hoogste berg van Japan. In één nacht ben ik de berg opgelopen, de gemiddelde bergtoerist doet daar drie dagen over. ’s Ochtends zag ik de zon opkomen vanop de top van het land van de eeuwige zon. Voor dat soort momenten doe ik het.”

Afzien in de natuur

Ook in het Zweedse Lapland kon Wim van de natuur genieten. De eerste etappe bestond uit zestig kilometer door de sneeuw ploeteren. Daarna volgde een bergetappe van vijfenveertig kilometer en daarna nog eens marathon over een gigantisch bevroren meer. De vierde monsteretappe bestond uit vijfenzestig kilometer afzien en de vijfde dag was een ererondje van vijftien kilometer waarin de deelnemers die het gehaald hadden terug naar deze kant van de poolcirkel liepen. De deelnemers kregen enkel water en medische zorgen. Eten, kledij en slaapgerief moesten ze zelf meesleuren. ’s Nachts moesten ze bovendien hun eigen kampvuur brandende weten te houden bij temperatuur tot min veertig.

Sneeuwstorm

“Aan de controlepunten werden verschillende deelnemers uit de race gehaald omdat ze onderkoeld of uitgedroogd waren”, weet Wim. “De eerste etappe werden we gewaarschuwd dat er een sneeuwstorm op komst was. Ik heb toen mijn plan gewijzigd om als groentje rustig aan de race te beginnen en ben er volop voor gegaan, zodat ik niet in de storm zou terechtkomen. Dat bleek een goede beslissing, want daardoor eindigde ik de eerste dag al derde. En dat tempo heb ik elke dag kunnen aanhouden. Verschillende deelnemers die in de sneeuwstorm waren terechtgekomen, werden uit de race gehaald omdat de situatie te gevaarlijk werd.”

Gezin

Naast amateurloper Wim werd de top vier bezet door twee mannen en een vrouw uit Denemarken, Duitsland en Noorwegen die professioneel en gesponsord deelnamen aan de race. “Ik weet nog niet wat de toekomst brengt, maar ik blijf sporten en op avontuur gaan”, besluit Wim. “Nu gaat mijn aandacht eerst en vooral naar mijn vrouw Miek en mijn twee kinderen Juliette (8) en Renée (5). Ik ben erg blij dat mijn dochters de smaak voor sport nu al te pakken hebben. Ik hoop dat sport hen net zoals mij op een gelukkigere manier door het leven kan loodsen, ook al hoeft het niet altijd zo extreem te zijn”, lacht Wim.