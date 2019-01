Hovenaar Randy redt 93-jarige Maria uit brandend huis: “Ze zat van kop tot teen onder het roet” 37-jarige man geëerd voor zijn alertheid en moed Sander Bral

20 januari 2019

21u16 0 Hove De 37-jarige Randy De Keirsmaeker uit Hove is geëerd door de politie en het gemeentebestuur voor zijn alertheid en moed. Begin deze maand haalde hij zijn 93-jarige buurvrouw uit haar brandend huis vooraleer de hulpdiensten arriveerden. “Hij heeft daarmee haar leven gered.”

Twee dagen na Nieuwjaar werd de Vredestraat in Hove opgeschrikt door een hevige woningbrand. “Er werd die ochtend opeens hevig aan de deur gebeld”, herbeleeft Randy De Keirsmaeker (37), zelfstandige in staalconstructies. “Buurvrouw Eva had brand geroken maar merkte niks op bij haar thuis. Ze is daarop de straat op gelopen en zag rook komen uit de woning van haar buurvrouw, de 93-jarige Maria. Ik twijfelde geen seconde en ik ben langs achter haar woning binnengedrongen. Maria stond daar in het midden van de woonkamer in een dikke zwarte rookwolk. Ze probeerde op de tast de weg naar buiten te vinden. Ik heb haar opgetild en zo snel mogelijk naar buiten gedragen. Daar zag ik dat ze van kop tot teen onder het roet zat.”

“Nadien heb ik met een brandblusapparaat de vlammen nog proberen doven in het huis maar dat is me niet volledig gelukt”, gaat Randy verder. “Gelukkig was de brandweer intussen gearriveerd, die de brand wel snel onder controle kreeg. Maria kreeg ter plaatse zuurstof toegediend door de hulpdiensten, ze had veel te veel rook ingeademd in haar woning.”

Het slachtoffer werd enkele dagen in kunstmatige coma gehouden in het ziekenhuis. Ze is intussen aan de betere hand. “Randy heeft met grote zekerheid haar leven gered”, benadrukt burgemeester Koen Volckaerts (N-VA). “Ons bestuur en de lokale politiezone HEKLA hebben hem maandagavond geëerd in het gemeentehuis. Hij kreeg de oorkonde voor zijn alertheid en moed in aanwezigheid van de burgemeester, schepen Gerda Lambrecht (N-VA) en algemeen directeur Rob Van Den Audenaerde.”

Randy kreeg ook nog een mand met producten uit de Antwerpse zuidrand cadeau. Samen met familie en andere sympathisanten werd er gedronken op Randy’s gezondheid. De burgemeester benadrukte nog eens dat er rookmelders bij de gemeentediensten aangekocht kunnen worden en dat sociale controle en samenwerking een niet te onderschatten waarde hebben.

“Ik was aangenaam verrast toen het gemeentebestuur mij wilde eren, dat doet wel iets met een mens”, reageert Randy. “Ik vind niet dat ik een held ben. Ik heb gewoon gedaan wat er op dat moment in mijn hoofd opkwam zonder daar verder bij na te denken.”

Er is nog geen uitsluitsel over de oorzaak van de brand, maar die zou accidenteel zijn. De woning ging volledig verloren door de brand.