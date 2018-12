Hazal (18) maakt mooiste foto over armoede OCMW zet ook eerste leerjaar in de bloemetjes met fotowedstrijd Sander Bral

05 december 2018

17u57 0 Hove Hazal Akbas (18) van het zesde middelbaar Regina Pacis en het volledige eerste leerjaar van de A. Rodenbachschool zijn in de bloemetjes gezet door het OCMW van Hove. Ze wonnen woensdag de fotowedstrijd die armoede in Vlaanderen en over de rest van de wereld in beeld brengt met hun unieke foto’s.

In september schreef het OCMW van Hove een fotowedstrijd uit om armoede meer onder de aandacht te brengen. “In 2016 stonden 137.177 Vlaamse gezinnen op de wachtlijst voor sociale woningen”, benadrukt Annemie Kempenaers van het OCMW Hove. “19,6% van de Vlaamse gezinnen kan niet op vakantie, een zevende van alle Belgen woont onder de Europese armoedegrens en ongeveer een vijfde van alle gezinnen in dit land leven in energiearmoede.”

Veel respons van scholen

“Omdat een beeld soms meer kan zeggen dan cijfers organiseerde het Sociaal Huis van Hove een fotowedstrijd rond armoede in het kader van de Dag van verzet tegen de armoede. Iedereen mocht gratis deelnemen door één foto in te zenden. We hebben één winnaar boven de twaalf jaar en één onder die leeftijd gekozen. We zijn heel erg blij dat er enorm veel respons van onze scholen kwam, terwijl het geen verplichte opdracht was voor hen.”

De jury bestond uit een afgevaardigde van de lokale fotoclub, iemand die lesgeeft aan mensen in kansarmoede en een persoon die zelf in kansarmoede is opgegroeid. In de categorie +12 won de achttienjarige Hazal Akbas uit Lint, die in haar laatste jaar humane wetenschappen zit aan Regina Pacis. Ze ontving een vergrote ingekaderde versie van haar ingezonden foto en een waardebon voor multimedia van 150 euro.

“Onvergetelijke reis”

“Onze school organiseert elke twee jaar een reis naar Togo in samenwerking met Togo Debout, een vzw die zich inzet voor duurzame ontwikkelingsprojecten in het West-Afrikaanse land”, legt winnares Hazal uit. “Begin dit jaar heb ik die kans met beide handen gegrepen en heb ik een onvergetelijke reis meegemaakt. Op een bepaald moment kwamen we in contact met een klasje lokale kinderen die bijna aan het vechten waren voor één enkele ballon. Een object dat wij in elk fastfoodrestaurant gewoon gratis krijgen. Dat moment heeft me zo gegrepen dat ik het heb vastgelegd op beeld. De trip op de bus na dat moment was er één met veel traantjes”, grinnikt Hazal.

Ook in de A. Rodenbachschool ging het OCMW de winnaars woensdagochtend verrassen met hun prijs. Daar heeft het volledige eerste leerjaar samengewerkt om één foto in te zenden. Daarop zijn verschillende dure boekentasjes te zien van schoolkinderen met daar tussenin het schoolmateriaal van een kindje zonder boekentas. “Erg symbolisch”, klinkt het bij het OCMW. “De kinderen waren enorm enthousiast dat ze gewonnen hebben en met de multimediabon kunnen er spullen aangekocht worden om in de klas mee te werken.”