Gratis mammografie aan OCMW 20 februari 2018

Het OCMW van Hove verwelkomt vandaag Mammobiel Antwerpen. De mammobiel is speciaal ontworpen voor het maken van een mammografie, een röntgenfoto van de borsten, om borstkanker op te sporen. Alle vrouwen van 50 tot en met 69 krijgen een persoonlijke uitnodiging van het Centrum voor Kankeropsporing. Het onderzoek richt zich tot vrouwen die geen klachten hebben, vrouwen die al in behandeling zijn voor borstkanker zijn niet aangewezen om deel te nemen. Op de schriftelijke uitnodiging staat een datum en uur vermeld, indien dat niet past kan je de afspraak wijzigen op het nummer 0800/60.160. Zonder afspraak is onderzoek niet mogelijk. De screeningsmammografie is om de twee jaar gratis voor wie aangesloten is bij een Belgisch ziekenfonds. Het onderzoek is niet verplicht maar wordt sterk aanbevolen. De mobiel staat vanaf vandaag tot 6 maart op de parking van het OCMW, P. Van Ostaijenlaan 7B. (BSB)