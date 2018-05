Geparkeerde auto vliegt in brand 08 mei 2018

In de Sterrenregen in Hove is gisteravond rond 23.15 uur een geparkeerde auto in brand gevlogen. De wagen stond voor het huis van de eigenaar geparkeerd. De man liep naar buiten en kreeg onmiddellijk hulp van enkele buren die met brandblussers het vuur aanvielen. Dat mocht echter niet baten. De motor en het voorste deel van de wagen brandde zo hevig dat een deel van de carrosserie zelfs wegsmolt. De wagen BMW X5 raakte compleet vernield.





De brandweer belette dat het vuur oversloeg naar andere auto's.





Over de oorzaak van de brand is nog niets geweten. Brandstichting wordt niet uitgesloten. Volgens buren ging de brand gepaard met twee felle knallen. De politie heeft de wagen voorlopig in beslag genomen. (PLA)