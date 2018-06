Gemeente wil zone 30 in alle woongebieden 28 juni 2018

De gemeenteraad van Hove heeft het plan goedgekeurd om meer zones 30 te introduceren in de gemeente. "Op dit moment mag je in ongeveer de helft van alle woongebieden in onze gemeente nog maar dertig kilometer per uur rijden met de wagen", verduidelijkt burgemeester Koen Volckaerts (N-VA). "Wanneer de ingrepen zijn doorgevoerd, zal dat ongeveer drie vierde zijn en op termijn willen we ervoor zorgen dat alle woongebieden van onze gemeente zone 30 worden." De Vlaamse overheid moet eerst goedkeuring geven voor de voorgestelde zones 30. Plekken die in aanmerking komen zijn het tweede deel van de Geelhandlaan, de zogenoemde Vogeltjeswijk, een deel van de Vredewijk en de Diepe- en Albert Claessensstraat.





"De ingrepen staan in het teken van het provinciale save-charter dat we ondertekenden om Hove verkeersveiliger te maken", besluit Volckaerts. "We kenden tijdens deze legislatuur geen enkel dodelijk verkeersslachtoffer, maar dat wil niet zeggen dat we niks meer hoeven te ondernemen. Wij blijven waakzaam."





(BSB)