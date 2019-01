Gedaan met gemeenteraad helemaal uit te schrijven: audioverslagen vervangen voortaan notulen Sander Bral

29 januari 2019

16u48 0 Hove De notulen van de gemeenteraden in Hove zijn sinds deze week niet meer in tekst raadpleegbaar. Om praktische redenen werd het tekstverslag vervangen door een integraal audioverslag. “Minder werk voor de algemeen directeur en geen discussie meer over wat er precies op welke manier werd gezegd.”

Om het werk voor de algemeen directeur te verlichten werd maandagavond op de gemeenteraad in Hove het punt goedgekeurd om het tekstverslag van de gemeenteraden te vervangen door een integraal audioverslag. Geïnteresseerden kunnen op die manier via de website van de gemeente vanuit de eigen huiskamer beluisteren wat er op de gemeenteraden besproken werd.

“We beseffen dat mensen die snel iets willen opzoeken over een bepaald thema dat aan bod is gekomen op de gemeenteraad, daardoor meer werk zullen hebben”, reageert burgemeester Koen Volckaerts (N-VA). “Maar we hebben dit gedaan om de algemeen directeur te ontlasten, die de volledige gemeenteraden voordien moest uittypen. Bovendien kan er nu niet meer gediscussieerd worden over de inhoud de verslagen. In het verleden gebeurde het wel eens dat een verslag drie keer herschreven moest worden omdat enkele leden van de oppositie ervan overtuigd waren dat ze bepaalde dingen op een andere manier verwoord hadden.”

Tegenstand

Er was heel wat tegenstand bij de linkse oppositiepartij Hove Beweegt tegen de beslissing maandagavond op de gemeenteraad. “Voormalig coalitiepartner pH7-Positief Hove, die in de vorige legislatuur deze weg al mee uitstippelde, hield zich wel stil maandagavond”, besluit Volckaerts. “We hebben de bezorgdheden van Hove Beweegt genoteerd en nemen een eventuele verkorte versie van het klassieke tekstverslag in overweging.”

Het gemeentebestuur benadrukt dat inwoners nog steeds welkom zijn op de publieke zittingen van de gemeenteraad en dat er nog steeds ruimte is voor publieksvragen.