Fietsersbond geeft les in verkeersveiligheid 24 mei 2018

Hove De fietsersbond van Hove geeft vanavond een infosessie 'Veilig op de fiets' in Dienstencentrum Hove in de René Verbeecklaan.

In samenwerking met de ouderenadviesraad, KWB en de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) geeft de fietsersbond antwoord op verschillende vragen in verband met fietsveiligheid. "Wat is het verschil tussen een fietspad en een fietssuggestrook? Mag je op een zebrapad fietsen? Waar mogen speed pedelecs rijden? Allemaal regels die voor vele gebruikers van het verkeer nog onduidelijk zijn", klinkt het bij de fietsersbond.





Azura

De uiteenzetting gaat vanavond vanaf acht uur door in René Verbeecklaan 3. Toegang is gratis.





Onlangs kwam Fietsersbond Azura uit de Antwerpse zuidrand met zijn zesjaarlijks fietsrapport. Daaruit bleek dat er nog heel wat werk aan de winkel is om van Hove een fietsveilige gemeente te maken.





Wil je meer weten? De resultaten van dat rapport zijn gratis raadpleegbaar op de website





www.fietsrapport.be.





