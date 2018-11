Ex-schepen Arnold Herrebout (78) overleden door ziekte Sander Bral

09 november 2018

11u30 0 Hove Hove neemt zaterdagochtend afscheid van ex-schepen Arnold Herrebout (N-VA). Hij overleed afgelopen maandag in zijn eigen huis na een slepende ziekte. Hij stichtte mee de Hovese afdeling van N-VA en de Paul van Ostaijenkring.

De 78-jarige Arnold Herrebout (N-VA) is in de nacht van zondag op maandag overleden aan de gevolgen van een slepende ziekte. Herrebout was de eerste twee jaar van de huidige legislatuur schepen van onderwijs, cultuur en woonbeleid. Zoals bij aanvang van het nieuwe bestuur in 2012 afgesproken, verving huidig schepen Gerda Lambrecht hem in januari 2015. Herrebout was de eerste voorzitter van N-VA Hove en lag mee aan de basis van de heropstarting van de Paul van Ostaijenkring. Hij organiseerde verschillende culturele activiteiten en publiceerde een boek over de bekende dichter en schrijver Paul van Ostaijen.

“Arnold was de stichter van N-VA Hove. Zonder zijn niet aflatende inspanningen was er van N-VA in Hove geen sprake geweest”, benadrukt N-VA-voorzitter Guido Sel. “Als gewezen voorzitter van onze partij, als gewezen schepen en als huidig gemeenteraadslid heeft hij het succes van onze partij in grote mate mogelijk gemaakt. Wij kunnen enkel maar in grote dankbaarheid afscheid nemen van Arnold.”

De plechtige uitvaart vindt zaterdagochtend om 11u30 plaats in de Sint-Laurentiuskerk in Hove. Er is gelegenheid om de familie te condoleren in het portaal van de kerk vanaf 11u10.