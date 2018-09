Dronken bestuurder sukkelt van brug 07 september 2018

Een automobilist is in de nacht van woensdag op donderdag van de brug over de sporen gesukkeld in Hove. Hij wilde de treinsporen via de brug van de Vredestraat oversteken, maar miste iets na middernacht de bocht nadat hij van de Leon Dumortierstraat gereden kwam. "Hij is tegen een boom in de berm terecht gekomen", weet Dirk Fonteyne van de lokale politiezone HEKLA. "De bestuurder zelf bleef ongedeerd maar er was wel schade aan zijn wagen en enkele verkeerspalen. De 45-jarige man uit Hove had te diep in het glas gekeken. Mogelijk probeerde hij daardoor de scène te ontvluchten maar dat is nog niet duidelijk gezien hij nog niet verhoord kon worden." De politie kon de man snel vatten nadat hij probeerde weg te vluchten. Hij reed in een Mercedes-Benz 500. (BSB)