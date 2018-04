Crowdfunding om gerechtskosten te betalen KEVIN MAES (32) GAAT IN BEROEP TEGEN VONNIS DOODSLAG IN THAILAND SANDER BRAL

19 april 2018

02u38 0 Hove De 32-jarige Kevin Maes uit Hove is gestart met crowdfunding om 200.000 euro gerechtskosten in Thailand te kunnen betalen. In 2016 raakte Kevin betrokken in de ongewilde dood van de nieuwe vriend van zijn ex-vriendin. Hij kreeg vier jaar cel maar kocht hij zich vrij met een borgsom en ging in beroep tegen de uitspraak. "Ik ben onschuldig."

Het verhaal van Kevin begon in 2009, toen hij op 23-jarige leeftijd besloot zich definitief in Thailand te vestigen om daar een zaak te beginnen in schoonheidsproducten en medische apparaten met zijn toenmalige Vlaamse vriendin Sarah Gieghase. "In de loop der jaren gingen Sarah en ik uit elkaar", herbeleeft Kevin. "Maar we bleven een goede verstandhouding hebben. Zelfs met haar nieuwe vriend, Siva Ramalingam uit Singapore, die voor ons kwam werken, kon ik het goed vinden. Ze kregen samen een prachtig zoontje Alexander."





"Maar twee jaar geleden liep het volledig fout", gaat Kevin verder. "De ouders van Sarah berichtten mij vanuit België dat ik zo snel mogelijk naar het appartement van Sarah en Siva moest gaan omdat haar dochter in nood bleek te zijn. Ik was al eerder tussen gekomen in hun ruzies maar nu bleek het echt wel menens te zijn. Samen met een vriend trof ik in het appartement Siva aan die buiten zichzelf was. Hij had gedronken en medicijnen genomen en was bijzonder agressief naar ons allemaal.





Houdgreep

Terwijl we op de hulpdiensten wachtten, konden we niet anders dan Siva in bedwang houden met een houdgreep. In de ambulance, op weg naar het ziekenhuis, begaf zijn hart het. Enkele momenten later werd ik gearresteerd als hoofdverdachte van moord."





Een jaar later moest Kevin een eerste keer voorkomen en ontkwam hij aan de doodstraf. Hij kreeg vier jaar cel waarvan één jaar vermindering wegens goede medewerking met het gerecht. Kevin gaat in beroep tegen de beslissing en moet opnieuw voorkomen op 12 juli. "Ik ga in beroep omdat ik overtuigd ben van mijn onschuld. Maar heel het proces heeft mij nu al meer dan 200.000 euro gekost. Naast gerechtskosten en borgsommen zijn dat ook kosten voor advocaten die hier al zo lang mee bezig zijn. Ook alle documenten moeten vertaald worden, daar kruipt enorm veel tijd en geld in. Verder is mijn visum beperkt zolang de zaak loopt en moet ik dat om de twee maanden vernieuwen. Enkel die kost was al 25.000 euro. Ik hoop dat ik met de fundraising wat geld kan ophalen om een deel van die kosten te betalen. Ik blijf ook zeer intensief werken in mijn zaak zolang dat mogelijk is."





Kevin Maes telt de dagen af tot zijn zaak in beroep wordt behandeld op 12 juli. "Dan is het de belangrijkste dag van mijn leven. Mijn hele toekomst zal daar van afhangen."





Info: www.nightmareinthailand.com.