Buurtbewoner helpt dame naar buiten bij brand Sander Bral

03 januari 2019

11u26 0 Hove Een buurman merkte op dat er donderdagochtend brand uitbrak in een woning in de Hovese Vredestraat. Hij ging langs achterin de woning binnen om de bejaarde bewoonster naar buiten te helpen vooraleer de brandweer arriveerde.

De brandweerdiensten snelden zich donderdagochtend naar een halfopen bebouwing in de Vredestraat in Hove. Daar was om een nog onbekende reden brand uitgebroken in de woonkamer op het gelijkvloers. Een buurtbewoner merkte de brand op en ging zelf naar binnen om de bewoonster te alarmeren en naar buiten te helpen. De oudere dame ademde teveel rook in en werd ter controle naar het ziekenhuis gebracht.

De brandweer kon ervoor zorgen dat de vlammen niet oversloegen naar de andere ruimtes in het huis en naar de aanpalende woning. Het huis moest wel onbewoonbaar verklaard worden door de schade.