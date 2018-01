Brand gesticht in 't Groen Schooltje 27 januari 2018

In basisschool 't Groen Schooltje aan de Boechoutsesteenweg in Hove is gisteravond laat brand gesticht. Een houten zitbank die tegen een buitendeur van de school is geplaatst, werd volgens de eerste berichten moedwillig in brand gestoken. De brandweer heeft het vuur snel kunnen blussen. De deur is beschadigd en zwartgeblakerd. Een luifel in kunststof boven de deur is deels gesmolten door de hitte van de vlammen.





De dienst Noodplanning en de schooldirectie gingen eveneens ter plaatse, maar wat er precies gebeurd is, was bij het ter perse gaan van de krant omstreeks 1 uur afgelopen nacht nog onduidelijk. (NBA)