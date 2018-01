Benjamine na twee jaar weer open UITBATERS KINDERSCHOENENWINKEL VINDEN EINDELIJK OPVOLGER SANDER BRAL

23 januari 2018

02u33 0 Hove De bekende kinderschoenenwinkel Benjamine opent na twee jaar sluiting opnieuw de deuren. Negentig jaar nade oprichting vonden de vorige uitbaters geen opvolging meer. Tot Hannelore Minu uit Hove zich kwam moeien: "Mijn droom gaat in vervulling én ik mag de bekende naam Benjamine behouden." De zaak opent vrijdag met een feestweekend.

Kinderschoenenwinkel Benjamine opende in 1925 voor het eerst de deuren in Antwerpen en groeide uit tot een icoon. Uiteindelijk verhuisde de familiezaak naar Mortsel en moesten de uitbaters twee jaar geleden de boeken toe doen omdat ze geen opvolging meer vonden binnen de familie. Al twee jaar staan de winkel en het pand te koop en met Hannelore Minu hebben de uitbaters eindelijk een overnemer gevonden.





Financiële sector

"De winkel overnemen was voor mij al langer een droom", legt Hannelore uit. "Ik ben opgevoed door zelfstandigen dus het heeft altijd al in mij gezeten om een eigen zaak uit te baten. Ik heb zelf ook twee kindjes en degelijke schoenen voor hen vind ik heel belangrijk. Toch is het niet zomaar een stap die je van de éne dag op de andere zet. Voordien was ik altijd actief in de financiële wereld en toen ik te horen kreeg dat de winkel te koop werd aangeboden, wilde ik er meteen voor gaan. Twee jaar geleden is het er uiteindelijk niet van gekomen maar het idee bleef door mijn hoofd spoken en uiteindelijk heb ik beslist om het pand te kopen."





"De vorige eigenaars zijn laaiend enthousiast en zelfs geëmotioneerd dat hun levenswerk wordt voortgezet, zelfs al is het niet binnen de familie", gaat Hannelore verder. "Daarom zijn we tot een akkoord gekomen dat ik de bekende naam Benjamine mag behouden voor de winkel, wat een enorme troef is voor de zaak. Ook de Pieter Reypenslei, waar de winkel ligt, is met zijn recente renovatie een pluspunt. We werken samen met enkele andere mooie detailzaken in de straat om er een gezellige winkelbuurt van te maken. Het is tegenwoordig ook zo dat mensen van de stad de tram nemen naar Mortsel om te shoppen en dus niet enkel de tegenovergestelde beweging. Bovendien zijn er in de volledige regio Antwerpen nog maar een paar degelijke kinderschoenenwinkels. Ik geloof écht in het succes van Benjamine en ik hoop ooit even groot te worden als de zaak van weleer."





Tot en met maat 42

Benjamine zal schoeisel verkopen voor de allerkleinsten tot stevige pubers. "Zo verkopen we babysloefjes en de allereerste stapschoenen voor jonge spruiten", zegt Hannelore. "Verder ook kinderschoenen tot en met maat 42 voor tieners. Het assortiment zal bestaan uit hippe exemplaren maar zeker ook geklede schoenen omdat we in een buurt wel wat uniformscholen hebben. Het aanbod kan uitgebreid worden met rugzakken, brooddozen, drinkbussen en andere spullen die kinderen op school kunnen gebruiken."





Vrijdag opent Benjamine voor het eerst in twee jaar de deuren voor een feestweekend tot en met zondag. Klanten krijgen een glaasje, een kleine attentie en een korting van tien percent aangeboden op de nieuwe collectie. Kinderschoenenwinkel Benjamine ligt in de Pieter Reypenslei, huisnummer 30.