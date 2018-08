Belle Perez vandaag op ZomerEnd Feesten 25 augustus 2018

Ook dit jaar wordt de zomervakantie in Hove weer afgesloten met de ZomerEnd Feesten. Die zijn gisteren al gestart met een optreden van dj Papa Mojito in de Kapelstraat, van de percussieband SambAstick, Buscemi en Laston&Geo. Vandaag starten de feesten op het middaguur met onder andere een optreden van Belle Perez. Om 23 uur volgt er een vuurwerkshow en aansluitend een afterparty met DJ #Livado. Het centrum van Hove wordt tot zondagochtend afgesloten voor SummerAntMarket en Sint-Lauryesvillage op het Sint-Laureysplein waar je onder andere kan genieten van wijn, champagne, gin, oesters en Seefbier. De toegang voor alle activiteiten is gratis. (BSB)