230 'koningen' present tijdens feestje jeugdbewegingen

Foto De Freine Op het einde van de dag was er een kerstboomverbranding.

De scouts van Hove en jeugdvereniging JAanimo organiseerden afgelopen weekend een gezamenlijk driekoningenfeest. Maar in plaats van drie koningen kwamen er zo'n 230 verklede koningen en koninginnen opdagen. De scouts en JAanimo hadden hun leden immers opgeroepen om er een gezamenlijke 'recordpoging' van te maken. Achteraf was er ook een kerstboomverbranding. "Het was een geslaagd evenement", zegt scoutsleider Jesse Fransen. "De voorbije jaren boterde het niet altijd even goed tussen JAanimo en de scouts, maar nu vonden we het tijd voor een verzoening. Dat viel allemaal reuze mee. Waarschijnlijk gaan we nu in de toekomst nog af en toe samenwerken. Zo denken we er over om af en toe materiaal te gaan delen." De opbrengst van het driekoningenfeest werd netjes verdeeld tussen de twee verenigingen. (KDC)