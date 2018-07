"Het is tijd voor nieuwbouw, mét hulp van gemeente" JEUGDVERENIGINGEN JAANIMO EN SCOUTS HOPEN OP SUBSIDIE SANDER BRAL

05 juli 2018

02u51 0 Hove Jeugdbewegingen JAanimo en Scouts van Hove slaan de handen in elkaar voor nieuwe werkingslokalen. De veertig jaar oude krotten van de Scouts zijn volledig afgeleefd en JAanimo heeft een enorm plaatstekort. Verwarming in de winter missen ze allebei. "Het is tijd om samen aan een nieuwbouw te beginnen, mét de hulp van de gemeente."

De 81ste Sint-Laurentius of Scouts van Hove en JAanimo, ooit ontstaan uit de Gezinsbond, slaken een noodkreet richting het gemeentebestuur om nieuwe lokalen. Eind vorig jaar stapten alle leden van de Scouts al boos richting gemeenteraad omdat er nog steeds geen reactie kwam op hun kant-en-klaar renovatieplan dat al sinds juni op tafel ligt. De burgemeester liet toen weten dat hij niet zomaar eventjes 750.000 euro uit zijn mouw kan schudden voor nieuwe lokalen. Dat renovatieplan heeft plaats geruimd voor de plannen voor een nieuwbouw, mét de samenwerking van jeugdvereniging JAanimo.





"Het heeft geen zin meer om onze lokalen te verbouwen", zucht Rob Van den Heuvel, die al vanaf de eerste tak in de Scouts zit en volgend jaar leider wordt. "De deurkaders staan scheef, verschillende ramen zijn stuk, de steunpalen zijn verrot, de muren zijn niet geluidswerend, de verwarming werkt niet, het gebouw is amper waterdicht en het plafond is zo onstabiel dat je er niet meer op kan gaan staan om bijvoorbeeld een verloren voetbal te recupereren. Ik hoop dat ik ooit nog leiding kan geven in deftige infrastructuur."





Plaatsgebrek

"In onze lokalen is het grootste probleem plaatsgebrek", voegt Jeroen Van Hinderdael daar aan toe, ex-groepsleider van JAanimo en nu sterk betrokken in het bouwproject. "Ons ledenaantal is sterk gestegen de laatste tijd waardoor we de kaap van honderd bijna bereikt hebben. Onze lokalen zijn eigendom van de gemeente."





Genegeerd

"Onze herhaaldelijke vraag voor meer plaats of deftige verwarming wordt bij het bestuur elke keer opnieuw genegeerd. We hopen dat de volgende legislatuur wel met ons in gesprek wil gaan en ons ook financieel wil steunen. Want met twee jeugdverenigingen een nieuwbouw optrekken, is onbegonnen werk."





"De Scouts en JAanimo botsen wel eens over details maar onze visie voor de nieuwe lokalen is exact hetzelfde", neemt Marnik De Vos over, die de belangen van de Scouts verdedigt in het project. "We hebben samen met JAanimo een werkgroep opgericht om de nieuwbouw waar te maken. Daarin zitten verschillende ouders van leden die ervaring hebben in de bouw waardoor we veel dingen zelf kunnen opknappen. Zoals onze werkgroep het ziet, moeten we eerst de oude Scoutslokalen afbreken om op dezelfde locatie een nieuwbouw met gemeenschappelijke ruimtes te plaatsen. Op zaterdag voor JAanimo, op zondag voor ons. Op het einde van een legislatuur is het misschien moeilijk voor het bestuur om een grote subsidie te verlenen maar wij hebben er alle vertrouwen in dat daar na de verkiezingen wel ruimte voor is."





