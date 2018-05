"Enige goede score is 0" EDEGEM, HOVE EN KONTICH TEKENEN CHARTER VOOR MINDER VERKEERSDODEN SANDER BRAL

12 mei 2018

02u33 0 Hove De gemeentebesturen van Edegem, Hove en Kontich hebben het SAVE-charter van Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK) ondertekend. Daarmee willen ze hun gemeentes verkeersveiliger maken en ervoor zorgen dat er geen zware verkeersongevallen met kinderen en jongeren meer voorvallen.

De schepenen voor Mobiliteit van Edegem, Hove en Kontich en de voorzitter van de politieraad van de zone HEKLA hebben gisterenvoormiddag het SAVE-charter Steden & Gemeenten van de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK) ondertekend. "In het charter zijn verschillende doelstellingen opgenomen om alle weggebruikers, maar in het bijzonder kinderen en jongeren, beter te beschermen in het verkeer", klinkt het bij OVK.





"Zo zal er een verkeersveiligheidsanalyse opgemaakt worden om te zien wat de pijnpunten van elke gemeente zijn. Het stop-principe zal ingevoerd worden in het verkeersbeleid en er zullen meer politiecontroles komen. Verder moet het bestuur onder andere actiever sensibiliseren en de opvang van verkeersslachtoffers optimaliseren. Gedurende het traject zullen de gemeentebesturen begeleiding krijgen van het OVK om onder andere een actieplan Verkeersveiligheid uit te werken."





"Geen nieuwe leden meer"

"We zullen er tweehonderd procent voor gaan om een SAVE-gemeente te worden", benadrukt Birre Timmermans (N-VA), mobiliteitsschepen van Edegem. "Onze schoolomgevingen krijgen onze volle aandacht. Iedere beschikbare wijkagent houdt tijdens de ochtendspits toezicht in de buurt van de scholen. Samen met onze gemachtigde opzichters maken zij de schoolspits veiliger. We plaatsten ook elektronische verkeersborden, opvallende waarschuwingsborden en markeringen aan de fiets- en wandelroutes om de weg richting school veiliger te maken."





Ook Kontich ondertekende het charter. "Met drie grote middelbare scholen en zes lagere scholen die dagelijks duizenden fietsers met zich meebrengen, is verkeersveiligheid onze absolute prioriteit", zegt schepen Willem Wevers (N-VA)."De enige goede score qua verkeersveiligheid is nul", voegt Koen Volckaerts (N-VA) toe, Hovens burgemeester en mobiliteitsschepen. "In het kader van dit project willen we die eindscore halen."





De vzw Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK) werd in 1994 opgericht door enkele ouders die hun kinderen verloren in het verkeer. De vzw telt nu ongeveer 1800 leden die een band hebben met meer dan zevenhonderd verongelukte kinderen. "Ons doel is om ervoor te zorgen dat we nooit meer leden bij krijgen", klinkt het bij OVK. "Dat wil zeggen dat er geen kinderen meer omkomen in het verkeer."





Met Edegem, Hove en Kontich hebben ondertussen 89 Belgische gemeenten het SAVE-charter van OVK ondertekend.