"Dit is een mentale overwinning" VERDACHTE VAN DOODSLAG IN THAILAND KRIJGT STRAFVERMINDERING SANDER BRAL

24 augustus 2018

02u37 0 Hove Kevin Maes (32) uit Hove heeft vorige week in beroep twee jaar effectieve celstraf van het Thaise gerechtshof gekregen. In 2016 greep Maes in bij een ruzie tussen zijn ex-vriendin en haar nieuwe vriend waarbij die laatste omkwam. Maes blijft echter strijdlustig: 'Ik wil niet naar de gevangenis, ik blijf beroep aantekenen.'

Vorig jaar kreeg de 32-jarige Kevin Maes uit Hove vier jaar gevangenisstraf, waarvan één jaar vermindering door goede medewerking met het Thaise gerecht. Hij werd veroordeeld voor de onopzettelijke moord op Siva Ramalingam uit Singapore, de nieuwe vriend van Kevins ex-vriendin Sarah Gieghase. In 2009 startten Kevin en Sarah als koppel een zaak in schoonheidsproducten op in Thailand. Na verloop van tijd groeiden de twee uit elkaar en begon Sarah een nieuwe relatie met Siva, die voor het bedrijf kwam werken en ook met Kevin bevriend raakte. Sarah en Siva kregen samen een zoontje, Alexander.





Doodstraf

Twee jaar geleden liep het volledig mis bij een ruzie tussen Sarah en Siva. Kevin en een andere vriend grepen in en hielden Siva in een houdgreep tot de hulpdiensten arriveerden. Op weg naar het ziekenhuis begaf Siva's hart het. Kevin werd meteen gearresteerd en riskeerde zelfs de doodstraf voor moord. "Twee rechtszaken later heb ik dus nog twee jaar effectief aan mijn been", reageert Kevin uit Thailand. "De uitspraak is een beetje dubbel. Enerzijds heb ik voor het eerst het gevoel dat de rechters mijn versie van het verhaal geloven, dat ik enkel uit noodzaak ingreep en dat ik nooit de intentie had om te doden. Anderzijds blijft de straf wel zeer zwaar. Ik heb nu dertig dagen de tijd om beroep aan te tekenen voor het hoogste gerechtshof. Ik hoop dat mijn straf daar alsnog wordt kwijtgescholden of op zijn minst voorwaardelijk wordt." Het kan één tot drie maanden duren vooraleer het Thaise Hooggerechtshof de aanvraag tot beroep heeft verwerkt. Daarna duurt het minstens nog zes maanden vooraleer een nieuw proces van start kan gaan.





Kevin verwacht dat hij nog tot 30.000 euro extra gerechtskosten zal moeten voorleggen. "De crowdfunding die ik eerder al had opgezet, heeft me 15.000 euro opgeleverd. Maar veel mensen, ook vrienden, denken dat ik een oplichter ben. Dat heeft me enorm geraakt. In plaats van een crowdraiser zal ik nu een webshop lanceren om gadgets te verkopen. Ik werk ook drie keer harder in mijn zaak en heb intussen een nieuw marketingbedrijf opgestart om extra geld te verdienen. Dat is misschien het grote voordeel van heel deze Thaise hel", besluit Kevin. "Dat ik er aan het einde van de rit twee gezonde zaken aan overhoud."