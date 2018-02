'Digidokters' aan de slag in Sint-Jozefinstituut 06 februari 2018

02u26 0 Hove De leerlingen van het 6de jaar Informatica en Netwerken van het Sint-Jozefinstituut, houden elke eerste dinsdag van de maand een 'computerspreekuur'. Daarin lossen ze gratis problemen op met computers, tablets en smartphones.

Het project van de school past binnen de geïntegreerde proef van de leerlingen, waarbij zij als laatstejaars in een informaticarichting hun computerkennis in praktijk toepassen. Er werden tijdens het spreekuur ook virusscanners geïnstalleerd en er werd uitleg gegeven over een mailprogramma, het beheren van Facebook, het gebruik van een nieuwe smartphone en het opslaan van foto's en video's.





De leerlingen vinden het een boeiende uitdaging. "Ik leer hier veel bij. Mijn theoretische kennis kan ik zo in de praktijk brengen", zegt Jonas.





Het 'computerspreekuur' vindt plaats in het Dienstencentrum in Hove René Verbeecklaan 3. Een afspraak maken kan via 03/454.08.37. (CML)