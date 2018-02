"Al 5 jaar aan bed gekluisterd na tekenbeet" FAMILIE VAN NATHALIE ZOEKT 30.000 EURO VOOR BEHANDELING ANTOON VERBEECK

17 februari 2018

02u42 0 Hove De familie van de Duffelse Nathalie De Vos (27) zoekt 30.000 euro bij elkaar voor een stamceltransplantatie. De twintiger werd negen jaar geleden gebeten door een teek en is nu al vijf jaar aan haar bed gekluisterd. Om geld in het laatje te krijgen, is er vanavond een quiz in Hove. Later volgen er nog een spaghettislag en dansavond.

In 2012 werd bij Nathalie de ziekte van Lyme vastgesteld. Haar toestand verslechterde sindsdien. "De tekenbeet zou in april 2009 zijn gebeurd, alleen herinner ik er mij niets van en was er ook geen duidelijke beet op mijn lichaam te bespeuren. Ik merkte vanaf 2009 al dat ik fysiek niet meer meekon met mijn vrienden, ik werd snel moe was en ik had last van hoofdpijn. In 2012 kwam dan de diagnose van chronische Lyme. Ik heb me nog proberen te verzetten tegen de ziekte, en ben nog een jaar verpleegkundige gaan studeren. Maar ik merkte dat ik niet meer fysiek meekon", vertelt Nathalie. Daarnaast lijdt Nathalie ook aan maag- en darmproblemen, nierinsufficiëntie en posturele orthostatische tachycardie-syndroom, kortweg POTS.





Mentale strijd

"Het is onduidelijk of deze aandoeningen het gevolg zijn van die tekenbeet. Ik kan nu geen vijf minuten staan of stappen en lig 24 uur op 24 in mijn bed, kortom ik ben volledig bedlegerig. Een kleine serie kijken of enkele minuten op de iPad zitten, lukt me nog, maar daarna moet ik opnieuw rusten. Mentaal is het lastig. Ik heb een donkere periode achter de rug, maar probeer me sterk te houden. Vooral in de zomer, wanneer iedereen buiten op een terrasje zit en geniet van het mooie weer, is het een mentale strijd."





Na duistere jaren is er een lichtpuntje in het leven van Nathalie en haar familie. Dat lichtpuntje bevindt zich in Duitsland. "Het gaat om een gespecialiseerd centrum in Frankfurt waar ze stamceltherapie toepassen. Door de stamcellen wordt haar immuunsysteem gereset en zal haar lichaam binnen het jaar herstellen", leggen mama Jenny Dupuis en haar vriend Gerrit Jacobs uit. "Die behandeling heeft wel zijn prijs, 30.000 euro om precies te zijn, en dat wordt niet terugbetaald door de mutualiteit. We hopen tegen het jaareinde dat bedrag te hebben verzameld met het organiseren van activiteiten onder de naam 'Hope for Nathalie'. Een eerste activiteit, een quiz, staat zaterdag (vandaag, red.) gepland in zaal Da Capo in Hove. Volgende maand organiseren we een spaghettislag en in september volgt er nog een dansavond."





Geen medelijden

"Ik probeer positief te zijn. We weten van lotgenoten die deze behandeling hebben ondergaan, dat hun toestand is verbeterd. De behandeling zou het lichaam zo'n 80 tot 85 procent herstellen. Het kan zijn dat het bij mij niet aanslaat en ik blijf dus liever voorzichtig met voorspellingen", zegt Nathalie. "Ik hou niet van aandacht vragen en wil geen medelijden opwekken, maar hoop echt dat we het bedrag kunnen inzamelen. Daarnaast hoop ik ook dat deze actie de ziekte van Lyme meer in de schijnwerpers zet. Er zijn nog mensen in ons land die in dezelfde toestand verkeren, alleen komt dat zelden onder de aandacht." Wie Nathalie wil steunen, vindt meer informatie op de Facebookpagina 'Hope for Nathalie'.