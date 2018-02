Zware straf met uitstel voor dronken postbode 07 februari 2018

Een 52-jarige postbode uit Houthulst heeft een bijzonder zware straf van de politierechter gekregen, maar kreeg tegelijk ook veel uitstel en de kans om zich te herpakken. P.V. werd op 9 januari én op 2 april vorig jaar al zwalpend uit het verkeer gehaald door de politie. Hij bleek maar liefst 3 promille in zijn bloed te hebben, de middag na zijn rondes. Bovendien was hij het jaar voordien al eens veroordeeld wegens dronken rijden. V. legt de oorzaak voor zijn drankprobleem bij zijn job. "Veel postbodes hebben er last van", zei hij. "Ik stam nog uit de tijd dat we de pensioenen van de bejaarden zelf rondbrachten en bij het binnengaan kreeg je altijd een druppel aangeboden. Die mensen bezoek ik nog steeds, en nog steeds krijg ik er iets te drinken." De man riskeerde zijn rijbewijs definitief kwijt te raken, maar een deskundige oordeelde dat hij wél geschikt is om te rijden omdat hij zich liet opnemen voor zijn alcoholverslaving en hij sinds 4 juli geen druppel alcohol meer aanraakt. Daarom kreeg hij van de politierechter een nieuwe kans, in de vorm van een zware straf met veel uitstel. Hij kreeg zeven maanden cel met uitstel en 13.600 euro boete waarvan 12.000 euro met uitstel. Hij kreeg ook 22 maanden rijverbod, waarvan slechts twee effectief. Hij moet wel zijn rijbewijs opnieuw halen. Hervalt de man toch, dan worden alle straffen effectief en zal hij zijn job kwijtraken. (JHM)