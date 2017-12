Zware bedrijfsbrand bij afvalbedrijf Garwig 02u39 0

In de Poelkapellestraat is gisterenmiddag rond 16 uur een zware bedrijfsbrand uitgebroken bij afvalverwerkingsbedrijf Garwig. Het vuur brak uit in een bulldozer die in een loods stond waar heel wat afval en papier stonden opgestapeld. De zwarte rookpluimen waren tot meer dan tien kilometer verder in Kortemark te zien. "Gelukkig heeft iemand het vuur snel opgemerkt in de loods en mogen we van geluk spreken dat de brand niet een dag eerder ontstond, op Kerstmis", zegt Lode De Keyser van de brandweer van Houthulst. "Dan is er niemand aan het werk en zou het vuur zich veel sneller verspreid hebben." Nu kregen de korpsen van Houthulst en Staden het vuur snel onder controle door het afval van meerdere kanten te blussen. De bulldozer brandde wel uit. Het is niet de eerste maal dat het brandt bij Garwig. Er zijn regelmatig afvalbranden, zoals in 2007. Toen moest de brandweer in september dagenlang blussen. (JHM)