Zorgorganisatie de Vleugels verdeelt ruim 3000 euro over drie goede doelen GUS

05 maart 2019

10u55 0 Houthulst De zorgorganisatie de Vleugels uit Klerken is vaak zelf het goede doel maar tijdens de warmste week waren de rollen omgedraaid. Alle activiteiten brachten ruim 3000 euro op die richting drie goede doelen gaan.

“De vele acties die we tijdens de Warmste Week in december vorig jaar hebben georganiseerd, brachten 3450 euro op”, geeft directeur Bruno Vanbeselaere van de Vleugels mee. “We verdelen dat geld over drie goede doelen. KSV Diksmuide heeft g-voetbal voor kinderen uit het buitengewoon onderwijs. Kristof Rondelez en Koen De Hantsetters waren dankbaar voor de financiële steun. Een andere cheque was voor de organisatie Kloen uit Roeselare. Dat is een vzw die allerlei evenementen organiseert waarbij het de vzw Ziekenhuisclowns in de kijker zet. Het derde goede doel dat de Vleugels steunt is Boven de Wolken. Die organisatie fotografeert overleden baby’s. De ouders van sterrenkindjes krijgen de fotoreportage kosteloos.